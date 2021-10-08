Вологда, 9 октября, 2021, 00:04 — ИА Регнум. В Вологодской области антиковидные ограничения снимут к 25 декабря, но при одном условии. Об этом в ходе прямой линии «ВКонтакте» сообщил глава региона Олег Кувшинников.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

«Снятие введенных ограничений планируется к 25 декабря при условии достижения коллективного иммунитета, а это 80% взрослого населения. На сегодняшний день этот показатель в Вологодской области — 57%, то есть более 400 тысяч вологжан привиты или переболели коронавирусной инфекцией», — сообщил Кувшинников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области отодвинули сроки введения системы QR-кодов из-за отсутствия необходимого оборудования.