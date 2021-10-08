Сборная Германии по футболу одержала волевую победу над сборной Румынии
Гамбург, Германия, 9 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. 8 октября в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» сборная Германии по футболу в матче седьмого тура группыJ отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 одержала волевую победу над сборной Румынии со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Первый мяч на девятой минуте встречи забил 22-летний фланговый нападающий «Глазго Рейнджерс» Янис Хаджи Янис Хаджи — 0:1. В дебюте второй половины Серж Гнабри восстановил равновесие в счете после передачи Марко Ройса — 1:1. В конце матча вышедший на замену Томас Мюллер впервые вывел хозяев вперед — 2:1.
Статистика матча (Германия/Румыния)
Удары 21/8
Удары в створ 6/1
Владение 72%/28%
Угловые 4/3
Нарушения 6/10
Составы команд:
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Керер, Зюле, Хофманн (Клостерманн, 85'), Киммих, Горецка, Гнабри, Ройс (Хаверц, 67'),Сане (Адейми, 89'), Вернер (Мюллер, 67').
Румыния: Ницэ, Рациу, Тошка, Кирикеш, Буркэ (Маня,50'), Рус, Хаджи (Максим,60'), Марин, Михайла (Иван,60'), Станчу (Албу, 82'),Пушкаш (Митрицэ, 82').
Сборная Германии, одержав шестую победу и набрав 18 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице группы J.Сборная Румынии с десятью очками опустилась на четвертую строчку.