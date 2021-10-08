Гамбург, Германия, 9 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. 8 октября в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» сборная Германии по футболу в матче седьмого тура группыJ отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 одержала волевую победу над сборной Румынии со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Michael Kranewitter Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер

Первый мяч на девятой минуте встречи забил 22-летний фланговый нападающий «Глазго Рейнджерс» Янис Хаджи Янис Хаджи — 0:1. В дебюте второй половины Серж Гнабри восстановил равновесие в счете после передачи Марко Ройса — 1:1. В конце матча вышедший на замену Томас Мюллер впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча (Германия/Румыния)

Удары 21/8

Удары в створ 6/1

Владение 72%/28%

Угловые 4/3

Нарушения 6/10

Составы команд:

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Керер, Зюле, Хофманн (Клостерманн, 85'), Киммих, Горецка, Гнабри, Ройс (Хаверц, 67'),Сане (Адейми, 89'), Вернер (Мюллер, 67').

Румыния: Ницэ, Рациу, Тошка, Кирикеш, Буркэ (Маня,50'), Рус, Хаджи (Максим,60'), Марин, Михайла (Иван,60'), Станчу (Албу, 82'),Пушкаш (Митрицэ, 82').

Сборная Германии, одержав шестую победу и набрав 18 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице группы J.Сборная Румынии с десятью очками опустилась на четвертую строчку.