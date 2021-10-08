Казань, 8 октября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» сборная России под руководством Валерия Карпина одержала минимальную победу над сборной Словакии со счетом 1:0. Матч проходил в рамках седьмого тура группы H отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022. Об этом сообщил корреспондент

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов ловит мяч

Лучшим игроком матча по версии портала WhoScoredс с оценкой 7.46 был признан 22-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, совершивший пять успешных сейвов. Точность передач футболиста составила 44%.

В текущем сезоне Сафонов принял участие в девяти матчах за «быков» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил семь мячей.