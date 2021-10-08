Вашингтон, 8 октября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Adult Swim и Crunchyroll выложили в сеть второй трейлер будущего анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос». Ролик был опубликован 8 октября на YouTube-канале Crunchyroll Collection.

Цитата из к/ф «Бегущий по лезвию 2049», реж. Дени Вильнёв. 2017. США, Великобритания, Венгрия, Канада

Действие в новом шоу развернётся после событий короткометражки «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022», но до тех, что были показаны в фильме «Бегущий по лезвию 2049». Сериал будет состоять из 13 эпизодов, события в нём будут показаны с точки зрения репликантов.

Отметим, в рамках проекта «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос» канал Adult Swim объединился с компанией Alcon Entertainment. Премьера сериала состоится 13 ноября 2021 года на Adult Swim и сайте онлайн-кинотеатра Crunchyroll.