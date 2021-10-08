Казань, 8 октября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» сборная России в матче седьмого тура группы H квалификаций к Чемпионату Мира 2022 одержала минимальную победу над сборной Словакии со счетом 1:0. Эта победа стала для сборной России третьей в последних четырех матчах после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

В первом матче под руководством Валерия Карпина сборная России сыграла вничью с хорватами. Затем были две уверенные победы над сборными Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт» сборная Словении в матче восьмого тура отборочного турнира примет сборную России.