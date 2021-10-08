Казань, 8 октября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. 8октября в Казани на стадионе «Казань Арена» сборная России по футболу в матче седьмого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 одержала минимальную победу над сборной Словакии со счетом 1:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

На 24-й минуте встречи центральный защитник «Интера» Милан Шкриниар срезал мяч в свои ворота после прострела Арсена Захаряна с левого фланга атаки — 1:0.

Желтые карточки получили Юрай Куцка, Дмитрий Баринов и Патрик Грошовски. На матче работала испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Статистика матча (Россия/Словакия)

Удары 4/15

Удары в створ ¼

Владение 29%/71%

Угловые 5/14

Нарушения 8/8

Составы команд:

Россия: Сафонов, Дивеев, Джикия, Сутормин, Терехов (Кудряшов, 80'), Баринов, Ерохин (Чистяков, 63'), Кузяев, Захарян (Заболотный, 46'), Бакаев (Жемалетиднов, 73'), Смолов (Фомин, 46').

Словакия: Родак, Пекарик (Суслов, 80'), Шатка, Шкриниар, Ганцко, Гараслин (Альмаси,80'), Гамшик, Дуда (Руснак,64'), Шранц, Куцка (Грошовски,64'), Боженик (Стрелец,64').

Сборная России, одержав пятую победу в группе и набрав шестнадцать очков, укрепилась на второй позиции в турнирной таблице. Сборная Словакии с девятью очками опустилась на четвертое место.

Сборная России под руководством Валерия Карпина впервые за семь лет одержала победу над сборной Словакии. В последний раз сборная России обыгрывала Словакию 25 марта 2014 года. Тот матч проходил в рамках товарищеской встречи и завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 82-й минуте забил Александр Кержаков после передачи Максима Канунникова.