Вологда, 8 октября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. В Вологодской области откроют еще один госпиталь для лечения пациентов с ковидом.

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency Госпиталь

«Загрузка моногоспиталей составляет 94%, поэтому на следующей неделе мы приступаем к развертыванию следующей очереди дополнительных коек для лечения ковид-пациентов. Мы видим, что учреждений в Вологде, Череповце и Великом Устюге уже недостаточно для того чтобы разместить всех, поэтому монопрофильный госпиталь будет развернут еще и в Соколе», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области отложили введение системы QR-кодов до 1 ноября.