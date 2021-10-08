Рим, 8 октября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Победители ежегодного песенного конкурса «Евровидение» Måneskin представили свой новый пробивной сингл «Mammamia» с помощью лейбла Columbia. Сингл доступен на всех стриминговых площадках.

Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Солист рок-группы Maneskin

После выпуска их обновленной версии «I Wanna Be Your Slave» с Игги Попом в августе, Maneskin вернулся с новым зажигательным треком под названием «Mammamia». Во время пресс-конференции в берлинском клубе SO36 фронтмен Måneskin Дамиано Дэвид рассказал, что новый сингл был написан после победы на конкурсе песни «Евровидение» в этом году: «У нас было всего несколько дней, чтобы пойти в студию и написать новую музыку, но, к счастью, эта песня получилась за несколько часов — вот почему мы чувствовали, что это будет потрясающе для нас».

Во втором куплете песни Дэвид упоминает, что он «не принимает наркотики», ссылаясь на предположения, которые были сделаны во время финала Евровидения после того, как клип стал вирусным, в котором он склонился над столом перед камерой. Расследование, проведенное организаторами в мае, показало, что группа не принимала наркотики после того, как Дэвид получил отрицательный результат теста на наркотики.

Трек знаменует собой первый новый материал итальянских рокеров с момента выпуска их альбома «Teatro d'ira: Vol. 1» в марте.