9 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 08:32 — REGNUM Китай повторил 8 октября просьбу к Соединенным Штатам разорвать военные связи с Тайванем, «осторожно» отреагировав на отчеты о том, что американские морские пехотинцы более года находятся на самоуправляемом острове, укрепляя его оборону на фоне усиливающейся китайской агрессии. Об этом сообщает The Washington Post.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос об отчетах, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь не стал осуждать Вашингтон, а повторил стандартные тезисы Пекина о том, что Соединенные Штаты должны признать «повышенную щепетильность» вопроса и прекратить военные контакты с Тайванем.

«Китай примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — сказал Чжао.

Китай считает Тайвань, остров с населением 24 млн человек, частью своей суверенной территории, угрожая взять его под контроль силой, если правительство Тайваня официально провозгласит независимость. При этом Тайвань, называя себя страной, не стремится подчиняться Китаю.

Самолёты ВВС Китая N509FZ

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствущей публикацией The Washington Post.

«Я не понимаю. Кубинский ракетный кризис показал всему миру, насколько опасна военная эскалация между ядерными державами… с какой стати вы будете эскалировать конфликт с Китаем? Зачем подливать еще больше газа в огонь…» — возмущается @Gliese667_c.

«Что они нам собираются сделать? Прислать еще один вирус?» — шутит @col_ludlow.

«Я думаю, Мексика должна предупредить Китай, чтобы он не экспортировали в США Фентанил тоннами. Каждый год 99 тысяч граждан США умирают от китайского Фентанила», — указывает @jorgedejgm и получает ответ от @ArthurP41275988: «Скажите американцам, чтобы они прекратили употреблять наркотики».

«Это глупая смехотворная миссия США с плохим планированием со стороны лиц, принимающих решения в высших эшелонах власти, и она определенно вызовет ответные действия со стороны Китая в скором будущем», — считает @lui_cw.

«Кроме того, Байден говорил с Си буквально два дня назад, и Си обязался соблюдать соглашение по Тайваню. Мы просто защищаем союзника и ставим точки над «и», чтобы убедиться, что он сдержит свое слово. Вот почему мы забрали у Франции ядерные подлодки. Это было сдерживание», — указывает @SinsLikeABoss.

«А после Тайваня Китай заберет и Японию?» — интересуется @stuff_happen.

«Тайвань является китайской территорией с древних времен, а нынешняя ситуация на Тайване — наследие гражданской войны. Замена Китайской Республики на Китайскую Народную Республику — это всего лишь смена династии в истории Китая, а Китай пережил много-много смен династий за тысячелетия. Каждый раз, когда происходит смена, остаточный режим все равно находит место для генерации прежней династии», — объясняет @RealLosPollos.

«Скоро станет плохо, надвигается война, к сожалению, мы все будем страдать из-за жадности правительств», — считает @enigmalum.

«Когда на Кубе были размещены российские войска и оружие, Америка вторглась туда. Китаю следует меньше говорить и больше действовать, красная линия уже перейдена», — категоричен @1234Looper.

Тайваньские солдаты Office of the ROC President

«Китаю лучше следить за собой. Они больше не имеют дело только с нами!» — отмечает @john_victorius.

«США нарушили соглашение, но они не считают это проблемой. В то время как они считают проблемой тот факт, что китайские ВВС проводили учения на своей территории. Запад действительно гангстер», — подчеркивает @Allen14123493.

«Начните снова производить наши товары в Америке, а потому уже разрывайте отношения с Китаем», — советует @MLJohnson80.

«Война с Китаем означала бы смертельный хаос и конец человечества, каким мы его знаем», — предостерегает @siciliantaurus.

Напомним, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс объявил о создании Центра китайской миссии (ЦКМ) для противодействия Пекину, предупредив при этом, что «всё более враждебное» китайское правительство представляет «самую важную геополитическую угрозу» для США в XXI веке.

Центр создается с целью того, чтобы «наилучшим образом подходить к решению текущих и будущих проблем национальной безопасности».

Ранее член Политбюро ЦК Компартии КНР Ян Цзечи сообщил, что власти Китая надеются, что Соединенные Штаты будут придерживаться рациональной и прагматичной политики в отношении Пекина.