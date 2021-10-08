Вологда, 8 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. В Вологодской области растет число тяжелых ковид-пациентов. Об этом в ходе прямой линии «Вконтакте» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Из 1669 госпитализированных 758 находятся на кислороде, 57 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Такого не было никогда. Суточное потребление кислорода превысило восемь тонн. Мы прилагаем титанические усилия, чтобы обеспечить госпитали кислородом», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, патологоанатомические службы Вологодской области не справляются с нагрузкой, вызванной возросшей смертностью населения.