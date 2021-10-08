Вашингтон, 8 октября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Вашингтон намерен поставить вооруженным силам Австралии 12 многоцелевых вертолетов MH-60R и сопутствующее вооружение и технику на общую сумму до $985 млн, сообщили 8 октября Госдеп США и одно из ведомств Пентагона.

(сс) Jakub Hałun Вертолет UH-60M Black Hawk

Отмечено, что разрешение Госдепа США на эту поставку уже получено, Конгресс уведомлен об этих решениях и располагает 30 днями на изучение соглашения.

Указано, что этот контракт отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США».

Перечисленные военные поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе», утверждают представители Госдепа и Пентагона.

«Австралия — один из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана. Стратегическое расположение этой политической и экономической державы вносит значительный вклад в обеспечение мира и экономической стабильности в регионе. Для национальных интересов США жизненно важно помогать нашему союзнику в развитии и поддержании потенциала самообороны», — указано в совместном заявлении ведомств.