Вашингтон, 8 октября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Студия Rockstar Games может добавить в игру GTA Online персонажа из GTA 4. Об этом 8 октября сообщает портал Comicbook.

GTA V

В августе 2021 года известный инсайдер Tez2 утверждал, что авторы игры хотят добавить в неё контент, связанный с работой ночных клубов. Сейчас Rockstar Games опубликовала объявление о том, что в игре появятся некие «друзья», которым геймеры будут помогать расширять «законный бизнес». Из опубликованной информации Tez2 сделал вывод, что в GTA Online появится Тони Прайс (гей Тони) из GTA 4.

https://twitter.com/TezFunz2/status/1446526321736179712

Напомним, GTA Online — это многопользовательский компонент игры Grand Theft Auto V. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в обновление клиентской программы Rockstar Games предоставило геймерам информацию о будущей игровой трилогии Grand Theft Auto Remastered.