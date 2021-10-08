Белград, , 23:41 — REGNUM Цель аферы «Йованица», возникшей вокруг плантации марихуаны в Сербии, был арест брата президента Александра Вучича — Андрея. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 8 октября.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

По словам Вулина, это должно было заставить президента уйти в отставку.

«Некоторые круги в МВД Сербии были готовы участвовать в действиях, которые несовместимы с работой полиции, для того, чтобы президент Вучич увидел родного брата за решеткой, и чтобы потом подал в отставку», — заявил Вулин в эфире телеканала Pink.

По словам министра внутренних дел, такую же цель преследовали и те, кто организовал прослушку президента Сербии и членов его семейства.

Напомним, что в 2019 году на большой плантации Йованица, где выращивали органические овощи, были обнаружены самые крупные насаждения марихуаны в Европе. По данным прокуратуры, на плантации было произведено 1,6 тонн наркотиков.