Вашингтон, 8 октября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. В Marvel’s Avengers всё-таки появятся микротранзакции, которые будут связаны с игровым процессом. Об этом 8 октября сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Marvel's Avengers

С релизом очередного обновления в игре появились расходуемые ценности («бусты»), которые геймеры могут использовать для получения дополнительного опыта или ресурсов.

Редакция издания обратила внимание, что эти микротранзакции непосредственно связаны с игровым процессом и отметила, что ранее Square Enix и студия Crystal Dynamics неоднократно обещали геймерам, что не будут включать в Marvel’s Avengers подобные системы монетизации.

Напомним, релиз Marvel’s Avengers состоялся 14 августа 2020 года. Проект в целом получился провальным, в ноябре 2020 года президент Square Enix Йосуке Мацуда сообщил об операционном убытке в $63 млн и отметил, что компания не смогла полностью компенсировать затраты на разработку игры. В сентября 2021-го Marvel’s Avengers появилась в каталоге сервиса Xbox Game Pass.