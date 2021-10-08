Бени, Конго, 8 октября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Случай заражения геморрагической лихорадкой Эбола зафиксирован в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает 8 октября местное издание Actualité.

NIAID Вирус лихорадки Эболы

Это первый случай после официального объявления об окончании последней вспышки.

Заражение было зафиксировано в городе Бени.

Лихорадка Эбола поразила молодого мужчину возрастом около 20 лет, который уже скончался.

По мнению издания, этот случай может быть признаком возобновления эпидемии, предыдущая вспышка которой завершилась в мае текущего года.