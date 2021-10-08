Лондон, 8 октября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером сентября в Английской Премьер-лиге сезона 2021/22. Под руководством испанского специалиста «канониры» набрали в сентябре 10 очков из 12 возможных.

ФК «Арсенал»

11 сентября «Арсенал» одержал минимальную победу над «Норвичем» со счетом 1:0. Через неделю «канониры» с тем же счетом обыграли «Бернли». Затем были победа в лондонском дерби над «Тоттенхэмом» (3:1) и нулевая ничья с «Брайтоном».

По итогам семи туров «Арсенал» с десятью очками идет на одиннадцатой строчке в турнирной таблице АПЛ. До сентябрьских матчей команда шла в «зоне вылета».