Москва, 8 октября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Volkswagen на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 476 автомобилей из-за несоответствующего качества гаек, сообщает 8 октября пресс-служба Росстандарта.

Volkswagen

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Volkswagen Touareg из числа реализованных в 2020 году.

«Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях Touareg, выпущенных в определённый период, на винты правого и левого несущих нижних рычагов задней многорычажной подвески (ML-HA) устанавливались гайки с несоответствующим качеством материала», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех отзываемых автомобилях гайки ну указанных элементах будут заменены. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев транспортных средств.