Лондон, 8 октября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Американский гиперпоп-дуэт 100 Gecs и британская поп-певица Charli XCX заявили, что их новые альбомы появятся в начале 2022 года. Об этом стало известно в твиттере исполнителей.

Музыка

В прошлом месяце 100 gecs рассказали о том, что у них «скоро» выйдет новый альбом. Они написали в посте «10 000 gecs», что заставило фанатов предположить, что это будет название их продолжения альбома 2019 года «1000 gecs».

https://twitter.com/charli_xcx/status/1446226383537991680

Charli XCX также выпустила тизер нового альбома, который станет продолжением ее карантинного альбома «how i'm feeling now», и в прошлом месяце выпустила новый сингл под названием «Good Ones». Накануне 100 gecs написали в твиттере, что их новый альбом «выйдет в начале 2022 года». Charli XCX перепостила твит и добавила от себя: «То же самое».

100 gecs не выпускали новой музыки с прошлогоднего трека «sympathy 4 the grinch», если не считать их январского переосмысления хита Linkin Park «One Step Closer».