Дамаск, , 23:19 — REGNUM Сирийские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВВС Израиля, сообщает 8 октября сирийское информагентство САНА.

Экран радиолокатора ПВО Mil.ru

По утверждению военных, атаке подвергся военный аэродром Т-4, расположенный в восточной части провинции Хомс.

Уточняется, что в результате ударов были ранены шесть сирийских солдат и понесён некоторый материальный урон.

«Силы ПВО открыли огонь по воздушным целям и сумели поразить большинство ракет противника», — указано в сообщении САНА.

Напомним, ранее сообщалось о воздушной атаке со стороны Израиля на район рядом с городом Хомс.

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