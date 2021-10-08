Дамаск, 8 октября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Сирийские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВВС Израиля, сообщает 8 октября сирийское информагентство САНА.

Mil.ru Экран радиолокатора ПВО

По утверждению военных, атаке подвергся военный аэродром Т-4, расположенный в восточной части провинции Хомс.

Уточняется, что в результате ударов были ранены шесть сирийских солдат и понесён некоторый материальный урон.

«Силы ПВО открыли огонь по воздушным целям и сумели поразить большинство ракет противника», — указано в сообщении САНА.

Напомним, ранее сообщалось о воздушной атаке со стороны Израиля на район рядом с городом Хомс.