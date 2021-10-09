9 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:29 — REGNUM Заявление посла Евросоюза Маркуса Эдерера о том, что ситуация с ценами на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоресурсов, вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 8 октября в социальной сети Facebook.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я бы на месте руководства России послал бы всех к чёртовой матери. Покупайте себе газ в Кувейте, возите и мучайтесь с ним сами. Но нет, будут пользоваться российским топливом, но на Россию гавкать переставать не собираются», — указывает Юра В.

Многие пользователи пришли к выводу, что европейские политики пытаются огрызаться на Россию уже так много лет, но это никак не влияет на их стабильное желание пользоваться российским газом.

ЕС © ИА REGNUM

«Если бы могли, то заместили бы уже давно. Но, увы, в обозримом будущем у вас кроме нас никакой альтернативы в общем-то нет», — отмечает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы отмечают, что у Европы нет никакой реальной альтернативы российскому газу, ведь будь что-то ещё, то Евросоюз бы окончательно выбросил в помойку отношения с Российской Федерацией.

«Попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Если бы вы могли сделать это, уже бы сделали. А реалии таковы, что если Россия полностью прекратит поставки газа и нефтепродуктов в страны ЕС, то в Европе случится коллапс, встанут заводы, фабрики, вся экономика, бунты, революции и смена правительств. Ведь просто физически саудиты, норвежцы, американцы и т. д. не смогут заместить те объёмы, что поставляет Россия. Так что спасибо должны говорить, что косвенно Россия помогает вам оставаться у власти и развивать вашу экономику. Этим предупреждением вы можете пугать людей недалёких и глупых. А реалии не в вашу пользу», — обращается Андрей В.

Часть людей считает, что подобные высказывания европейских политиков — пустой трёп. Те, кто заключил с Россией долгосрочные контракты на поставку газа, благодарны нашей стране за содействие, и не собираются говорить что-либо плохого.

«Россия очень глубоко обеспокоена сложившейся ситуацией. Как там «живёт» третий энергопакет? Все, кто на долгосрочных контрактах, чувствуют себя прекрасно. Остальным — горох в помощь и юридическая консультация. Угрозы тут ни на что не повлияют», — считает Алексей А.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что подобные угрозы уже никак не трогают сердца России, потому что подобных наскоков было уже несчётное количество.

«Типичные претензии к России. Поставляем газ — плохо, не поставляем — тоже плохо. А ещё против Российской Федерации введена куча санкций и при этом наша страна вам ещё что-то там обязана! Ничего не путают ЕСовские сказочные дипломаты?» — задаётся вопросом Влад О.

«Всё как обычно: России запрещено политизировать свой бизнес, а Западу разрешено. Двойные стандарты нас уже не удивляют, мы привыкли. Кстати, не забудьте заплатить нам за поставки газа», — написал Андрей В.

Напомним, 8 октября посол Евросоюза Маркус Эдерер заявил в интервью РБК о том, что ситуация с ценами на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоресурсов.