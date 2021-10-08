Лос-Анджелес, США, 8 октября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Новый фильм режиссёра Кристофера Нолана будет называться «Оппенгеймер». Об этом 8 октября сообщает портал Screen Rant.

Georges Biard Кристофер Нолан

Картина выйдет в кинопрокат 21 июля 2023 года. Главную роль в ней исполнит актёр Киллиан Мёрфи, ранее работавший с Ноланом над созданием таких картин, как «Дюнкерк» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

Напомним, сюжет нового фильма кинематографиста расскажет о том, как в период Второй мировой войны физик Роберт Оппенгеймер решал задачу по созданию атомной бомбы. Отметим, что производством картины «Оппенгеймер» будет заниматься кинокомпания Universal Pictures, ранее Кристофер Нолан объявил о прекращении сотрудничества с Warner Bros.