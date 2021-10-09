9 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 23:12 — REGNUM Американский производитель электрокаров Tesla перенесет свою штаб-квартиру из Калифорнии в штат Техас, где компания строит новый завод. Об этом 7 октября заявил генеральный директор Илон Маск на ежегодном собрании акционеров. Он исполнил прошлогодние угрозы, которые дал после того, как его расстроили калифорнийские ограничения из-за коронавируса, вынудившие Tesla приостановить производство на заводе во Фримонте.

Эмблема Tesla kenjonbro

Маск отметил, что что компания все же сохранит калифорнийский завод и расширит производство на нем.

«Есть предел тому, насколько масштабным может быть производство в районе залива», — сказал предприниматель, добавив, что высокие цены на жилье в Калифорнии вынуждают некоторых сотрудников жить далеко от завода.

Напомним, что Маск является критиком пандемических ограничений, называя их «фашистскими». В декабре он заявил, что переехал в Техас, чтобы быть рядом с новым заводом. Другая его компания, SpaceX, запускает ракеты из этого штата.

Илон Маск JD Lasica

Новость о переезде Tesla вызвала шквал негативных комментариев в сети, так как Техас недавно оказался в центре скандала из-за закона о запрете абортов. Звезды, певцы, президент США Джо Байден, а также простые граждане, голосующие преимущественно за Демократическую партию, возмутились тому, что «полная свобод, демократии и феминизма Америка» запретила операцию, ставшую нормой во многих странах.

Американские пользователи Twitter выразили свое мнение под соответствующей публикацией The New York Times.

«Итак, если автомобиль Tesla везет женщину в клинику для абортов, можно ли подать на него в суд в рамках техасского закона?» — язвит @AbbottTim.

«Маск и Tesla, как прогрессивно с вашей стороны. С одной стороны, электромобили, с другой — вам важнее деньги, чем здоровье населения и права женщин!» — осуждает @GulfRaven.

«Я думаю, что мой следующий электромобиль не будет Tesla. Если бы у меня была такая машина, я бы продал ее так быстро, как только смог бы. Tesla мертва для нашей семьи», — категоричен @cassiocmiranda.

«Но когда речь зашла о праве женщины, Маск не захотел говорить о политике? Хм, очевидно, он интересуется политикой только тогда, когда речь идет о деньгах», — рассуждает @treadrei.

«Налоги — единственная причина, по которой он мог бы сделать такой шаг», — считает @suewood22300171.

«Оказывается, дело не в «синем» или «красном» штате, а в проблемах, присущих капитализму», — отмечает @SueurLucille.

«Чрезмерное регулирование жилищного строительства — это проблема, присущая капитализму? Другие капиталистические страны, похоже, справляются с этой задачей гораздо лучше, революция им не требуется!» — отвечает @belgaecc.

«Мне кажется, что Калифорния это переживет», — пишет @TranscendantM.

«Как будут работать электромобили в штате с паршивой электросетью? Удачи владельцам Tesla, вы погружаетесь в глубокую тьму Техаса», — заявляет @RichLindroos.

«Бедные сотрудники Tesla переезжают в культурную выгребную яму», — уверен @sittinonthedock.

«Хорошо, Калифорнии не нужны такие люди, как он или его элитные продукты», — подчеркивает @Teslaquest.

Логотип Tesla David van der Mark

«В какой штат он переедет, когда у него начнутся проблемы с Техасом? Это неизбежно», — комментирует @panda1jen0.

«Маск: я уезжаю. Калифорния: я помогу тебе собрать вещи», — шутит @NotATweeter16.

«Отлично! В Калифорнии все будет хорошо без Tesla, а Техас только что стал более демократическим благодаря инженерам. Победа-победа!» — радуется @YakaDouble.

«Ирония в том, что компания по производству электромобилей находится в центре нефтяного штата», — отмечает @4sweetjustice.

«Это значит, что я никогда не куплю Tesla. Нам нужно, чтобы предприятия переезжали за пределы Техаса», — уверен @HopkinsMexico.

Напомним, компания Tesla, изначально Tesla Motors, была создана Маском в 2003 году. Специализацией компании были электромобили, но позднее компания стала заниматься выпуском солнечных батарей и других систем накопления энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск заявил о желании создать сверхзвуковой электросамокат.