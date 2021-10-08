Рамалла , 8 октября 2021, 23:09 — REGNUM На Западном берегу реки Иордан возобновились столкновения палестинцев с израильскими силовиками, сообщает 8 октября пресс-служба палестинского Красного Полумесяца.
По данным организации, в столкновениях пострадали более 70 палестинцев.
«Семьдесят четыре палестинца получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу», — указано в заявлении.
В свою очередь, в Израиле сообщили, что около 200 палестинцев устроили беспорядки, жгли шины и бросали камни в военнослужащих Израиля, которые применили средства для их разгона.
Отмечено, что такие столкновения происходят почти регулярно, как правило, по пятницам.
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