Рамалла , , 23:09 — REGNUM На Западном берегу реки Иордан возобновились столкновения палестинцев с израильскими силовиками, сообщает 8 октября пресс-служба палестинского Красного Полумесяца.

Израиль Gaetano Virgallito

По данным организации, в столкновениях пострадали более 70 палестинцев.

«Семьдесят четыре палестинца получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу», — указано в заявлении.

В свою очередь, в Израиле сообщили, что около 200 палестинцев устроили беспорядки, жгли шины и бросали камни в военнослужащих Израиля, которые применили средства для их разгона.

Отмечено, что такие столкновения происходят почти регулярно, как правило, по пятницам.

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