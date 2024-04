Лондон, 8 октября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Британская певица Адель рассказала, что, несмотря на то, что ее грядущий альбом не включает в себя никаких совместных работ, в нем будут представлены клипы с голосовыми заметками рэперов Tyler, The Creator и Skepta. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Скриншот с YouTube Певица Адель

После того, как Адель объявила о своем возвращении с помощью рекламных щитов нового альбома в городах по всему миру, она анонсировала выход сингла «Easy On Me», который выйдет на следующей неделе. После объявления «Easy On Me» было опубликовано не одно, а два новых интервью Vogue — одно для британской версии, а другое для американского журнала. В обоих интервью Адель рассказала о своих продолжении своего альбома шестилетней давности «25» и сообщила, что на самом деле ни один артист не будет участвовать в записи в качестве соавторов, но в него войдут голосовые заметки Tyler, The Creator и Skepta. Интервью британского журнала Vogue показало, что Адель работала с Грегом Курстином, Максом Мартином, Инфло (Литтл Симз) и Людвигом Йоранссоном над своим новым альбомом. Говоря о том, что в ее альбоме нет известных артистов, Адель сказала: «Дело не в том, что я этого не хочу. Просто по какой-то причине это никогда не было правильным».

Новый сингл Адель «Easy On Me» выйдет в следующую пятницу, 15 октября.