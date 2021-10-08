Вологда, 8 октября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. В Вологодской области патологоанатомы не справляются с нагрузкой, вызванной ростом смертности населения. Об этом в ходе прямого эфира «Вконтакте» заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

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«Большая проблема — работа патологоанатомических служб. К сожалению, шесть патанатомий, которые работают в регионе, не справляются с возрастающей нагрузкой. Нами принято решение по закупке дополнительных мощностей для того, чтобы производить вскрытие и хранить умерших. Нагрузка колоссальная», — сообщил глава региона.

Напомним, с начала пандемии на Вологодчине жертвами коронавируса стали почти две тысячи человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти отложили введение системы QR-кодов до 1 ноября.