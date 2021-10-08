Торонто, Канада, 8 октября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Звезда Киану Ривза появится на Аллее славы Канады, расположенной в Торонто. Об этом 8 октября сообщает портал Comcbook.

(сс) Mark Dunne Киану Ривз

Организаторы церемонии объявили, что вместе с Ривзом звёзды получат певица Джули Блэк, покойная блюзовая исполнительница Саломея Бей, звезда реслинга (показательные постановочные бои) Брет Харт и легкоатлет Дамиан Уорнер. Мероприятие пройдёт в декабре 2021 года.

Напомним, детство Киану Ривза прошло в Торонто, он приехал в этот город вместе с матерью, после того, как она вышла замуж за бродвейского и голливудского режиссёра Пола Аарона. Актёр также какое-то время играл в театрах Торонто, а его дебют на телевидении состоялся на канадском канале CBC.