Москва, , 23:05 — REGNUM К границам России в течение недели приближались 25 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 8 октября официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Самолёт-разведчик Lockheed U-2

Также за этот период было зафиксировано 33 иностранных беспилотника, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Сообщается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы дважды в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.