Москва, 8 октября 2021, 23:05 — REGNUM К границам России в течение недели приближались 25 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 8 октября официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».
Также за этот период было зафиксировано 33 иностранных беспилотника, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.
Сообщается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы дважды в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.