Скопье, 8 октября 2021, 23:12 — REGNUM Вечером 8 октября в аэропорт Скопье прибыла группа из 149 граждан Афганистана.

Медицинская помощь
Медицинская помощь
Evgeni Zotov

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на этот раз это студенты, выигравшие стипендию фонда «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) и работники международных миссий по развитию демократии, а также из родственники.

Афганцы будут временно размещены в Скопье до отъезда в пункт назначения. Все затраты на их проживание будут покрыты международными организациями.

Прибывших протестировали на коронавирус, предоставили медицинскую помощь и предложили возможность привиться от коронавируса. Всего в Северную Македонию прибыли 450 афганских беженцев.

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