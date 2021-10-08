Скопье, 8 октября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Вечером 8 октября в аэропорт Скопье прибыла группа из 149 граждан Афганистана.

Evgeni Zotov Медицинская помощь

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на этот раз это студенты, выигравшие стипендию фонда «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) и работники международных миссий по развитию демократии, а также из родственники.

Афганцы будут временно размещены в Скопье до отъезда в пункт назначения. Все затраты на их проживание будут покрыты международными организациями.

Прибывших протестировали на коронавирус, предоставили медицинскую помощь и предложили возможность привиться от коронавируса. Всего в Северную Македонию прибыли 450 афганских беженцев.