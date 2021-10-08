Менло-Парк, США, 8 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Специалисты компании Facebook знают о сбое в работе её приложений и предпринимают меры для устранения неполадки. Об этом сообщается в официальном аккаунте Facebook в Twitter.

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«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всё в норму и приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее интернет-пользователи из разных стран начали массово сообщать о неполадках в работе социальной сети Facebook и принадлежащих ей сервисов Instagram и WhatsApp.

Этой уже второй масштабный сбой в работе Facebook за текущую неделю. В понедельник, 4 октября, социальная сети и другие сервисы были недоступны на протяжении шести часов.