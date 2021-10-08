Вашингтон, 8 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Военное ведомство США опасается потенциальных будущих атак иностранных хакеров на создаваемую Пентагоном инфраструктуру, основанную на искусственном интеллекте, заявил 8 октября директор Объединенного центра исследований в сфере искусственного интеллекта Пентагона генерал-лейтенант Майкл Грон на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.

geralt Искусственный интеллект

«Принимая во внимание наш опыт с некоторыми нашими глобальными противниками в киберсфере, а также всего, что спонсируется государствами или криминальными структурами, … становится очевидно, что под угрозой находится как наш военный потенциал, так и гражданский, то есть весь», — сказал Грон.

По его словам, целью иностранных хакеров также неизбежно станет искусственный интеллект.

Кроме того, генерал вновь заявил о лидерстве США в области искусственного интеллекта, а также о конкуренции в этой сфере с Россией и Китаем.