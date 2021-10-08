Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 8 октября 2021, 23:05 — REGNUM Республика Сербская намерена отозвать свое согласие на формирование Вооруженных сил Боснии и Герцеговины, Управления по косвенному налогообложению Боснии и Герцеговины, Верховного суда и Прокурорского совета. Об этом заявил 8 октября член президиума БиГ от сербов и лидер Союза независимых социал-демократов Милорад Додик после заседания исполнительного комитета своей партии.
«Мы таким образом не подрываем территориальную целостность БиГ. Это для Республики Сербской единственный способ сохранить собственную целостность», — процитировал телеканал Н1 слова Додика.
По его словам, Республика Сербская таким образом «защищается от насилия верховных представителей и конституционного суда БиГ», которые годами принимали решения, направленные против неё.
Додик призвал оппозиционные партии поддержать эту инициативу.
Напомним, что в отношениях между Баня-Лукой и Сараево возник новый кризис после того, как бывший представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко ввел в законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Республика Сербская тогда приняла решение о бойкоте совместных органов власти на уровне БиГ.