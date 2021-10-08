Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 23:05 — REGNUM Республика Сербская намерена отозвать свое согласие на формирование Вооруженных сил Боснии и Герцеговины, Управления по косвенному налогообложению Боснии и Герцеговины, Верховного суда и Прокурорского совета. Об этом заявил 8 октября член президиума БиГ от сербов и лидер Союза независимых социал-демократов Милорад Додик после заседания исполнительного комитета своей партии.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

«Мы таким образом не подрываем территориальную целостность БиГ. Это для Республики Сербской единственный способ сохранить собственную целостность», — процитировал телеканал Н1 слова Додика.

По его словам, Республика Сербская таким образом «защищается от насилия верховных представителей и конституционного суда БиГ», которые годами принимали решения, направленные против неё.

Додик призвал оппозиционные партии поддержать эту инициативу.

Напомним, что в отношениях между Баня-Лукой и Сараево возник новый кризис после того, как бывший представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко ввел в законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Республика Сербская тогда приняла решение о бойкоте совместных органов власти на уровне БиГ.