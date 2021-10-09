9 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 23:12 — REGNUM Заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о том, что спутники связи Starlink, создаваемые компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, способны перенацеливать в полёте крылатые ракеты, а также управлять спецназом и агентурной сетью, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

"Да нет же, глупенький, они нужны, чтобы бедным детям Африки дать широкополосный доступ в интернет. Ну как может Америка желать зла вообще кому-нибудь в этом мире? Они же белые и пушистые», — издевается Михаил С.

Многие пользователи пришли к выводу, что все, кто понимает, как устроена Америка, в курсе, что военные США не упустят шанса использовать достижения в космосе в своих целях.

«Это, как бы, ни разу не новость. Хотя то, что это озвучивает не какой-нибудь эксперт в отставке, а руководитель госкорпорации — это таки новость. Зачем провозглашать такую информацию? Чтобы люди что сделали? Сами собрались силами и сбили спутники Илона Маска в космосе? Мне кажется, что данными вопросами занимаются военные, вот пусть они и чешут свою голову», — поделился своим мнением Антон П.

Илон Маск JD Lasica

Некоторые комментаторы призвали не жаловаться на злых американцев, которые пытаются строить козни России, а самим взять первенство в данной области, чтобы не позволить США диктовать свою волю через космос.

«Глава Роскосмоса сейчас что, пожаловался на Илона Маска? Надо пожалеть теперь его что ли? Вот пускай теперь создают такие же спутники и запускают их в космос, чтобы не допустить превосходства США в космосе», — пишет Сергей А.

«Ну, а в чём проблема? Давайте запустим свои спутники! Создадим свою систему интернета, связи и прочего! Но нет! Мы будем жаловаться на Америку, но сами палец о палец не ударим, чтобы достичь тех же успехов, что и конкуренты», — указывает Алексей И.

Дмитрий Рогозин Сергей Мамонтов

Часть людей считает, что российская экономика не может обеспечить настоящее сопротивление стремлению США оседлать космос, но это делать необходимо, иначе бездействие будет стоить нашей стране очень дорого.

«Остаётся только причитать, потому что у России таких технологий нет и не будет в ближайшие годы. Мы безвозвратно отстали от США. Вообще у нас в космической отрасли беда. Как бы не развалили всё до конца. В стране всё потихоньку гниёт и деградирует», — считает Михаил К.

Ряд пользователей указывает на то, что раньше наша страна была лидером по освоению космического пространства, но в какой-то момент мы упустили пальму первенства и всё никак не можем нагнать Америку.

Старт космической ракеты Official SpaceX Photos

«Звучит такое очень печально, ведь когда-то именно американцы с ужасом верещали по поводу того, что «русские» опять там что-то в космос запустили. Когда-то мы сами диктовали миру свои условия, и наши граждане были в безопасности. Теперь всё наоборот», — написал Олег Е.

Напомним, 8 октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире «Первого канала» о том, что спутники связи Starlink, создаваемые компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, способны перенацеливать в полёте крылатые ракеты, а также управлять спецназом и агентурной сетью.