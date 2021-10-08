Минск, 8 октября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Александр Лукашенко не намерен стоять на коленях под польской плёткой. Об этом он заявил 8 октября в Минске, выступая с докладом на собрании членов «Белорусского республиканского союза потребительских обществ» (подчинённого управделами президента «Белкоопсоюза»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в своём выступлении он «отметил необходимость укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии». Он припомнил массовые протестные выступления в Минске 2020 года и в очередной раз указал на территориальные претензии соседней Польши.

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«Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня, — сказал Лукашенко. — Мы уже свое на коленях отстояли».

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«Сейчас надо этот клочок земли отстоять, как я часто говорю, для наших детей и внуков. Им деваться некуда. Не думайте, что они, когда поляки займут Белоруссию (как они хотят), все будут начальниками здесь. Попадете под плетку, да еще какую. Я это знаю, — поведал Лукашенко. — И если мы в экономике, в деятельности «Белкоопсоюза» выдержим, никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны. У нас есть чем им ответить».

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