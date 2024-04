Вашингтон, 8 октября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Студия Sharkmob AB выпустила обновление для второго акта многопользовательской игры Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Анонсирующий трейлер был опубликован 8 октября на YouTube-канале проекта.

Bloodlines2.com Кадр компьютерной игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Дополнение вносит в игру множество изменений, в частности, на пражской карте Bloodhunt появится концертный зал «Рудольфиниум». Разработчики также поправили в игре баланс, отмечается, что в этот раз они решили «урезать» некоторые способности клана Носферату. Кроме того, они провели ребалансировку некоторых видов оружия ближнего и дальнего боя. Ознакомиться с полным списком нововведений можно на сайте проекта.

Напомним, релиз Vampire: The Masquerade — Bloodhunt в формате раннего доступа состоялся 7 сентября 2021 года на ПК и PlayStation 5. Это бесплатная игра в жанре «королевской битвы», в основу которой легла настольная ролевая игра Vampire: The Masquerade и франшиза World of Darkness.