Минск, , 22:44 — REGNUM Верховный суд Белоруссии по иску министерства юстиции решил ликвидировать республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение «Говори правду». Решение принято 8 октября и не подлежит обжалованию, так как Верховный суд — высшая судебная инстанция постсоветской республики.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

РИПОО «Говори правду» добилось госрегистрации в 2017 году. НКО было создано как гражданская кампания к президентским выборам 2010 года, продвигая кандидатом в президенты литератора Владимира Некляева. Ещё до закрытия избирательных участков 19 декабря 2010 года кандидат в президенты был жестоко избит сотрудниками белорусских спецслужб, доставлен в больницу, из которой ночью был доставлен в тюрьму КГБ и впоследствии привлечён к уголовной ответственности. После этого «ГоП» заявила претензии на роль парламентской оппозиции.

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Во время президентской кампании 2015 года «ГоП» продвигала кандидатом в президенты своего нового лидера Татьяну Короткевич. К кампании 2020 года претендентом на высший государственный пост постсоветской республики от зарегистрированного НКО выдвигался её новый лидер Андрей Дмитриев.

Летом 2021 года спецслужбы Белоруссии провели «зачистку» прозападных националистических оппозиционных НКО. Среди подвергшихся обыскам и задержаниям были и члены «ГоП».

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