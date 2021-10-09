9 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Брюссель настаивает на том, что страны Западных Балкан не выполнили условия для вступления в ЕС, но при этом скрывает тот факт, что сам Евросоюз уже давно не выполняет собственные условия для приёма новых членов.

Татьяна Стоянович, , 08:27 — REGNUM Ни о каком расширении Евросоюза в обозримом будущем не может быть речи, и это подтверждает итоговая декларация саммита ЕС — Западные Балканы, который 5 и 6 октября прошел в Словении. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор факультета политических наук Университета в Белграде, председатель движения «За сохранение сербского государства» Слободан Самарджич.

Флаг Сербии Knight Foundation

Напомним, что Словения как хозяин саммита предложила принять по итогам его работы декларацию, в которой было бы отмечено, что регион Западных Балкан будет интегрирован в Евросоюз до 2030 года. Тем не менее ведущие страны сообщества не согласились с тем, чтобы в документе были обозначены какие бы то ни было временные рамки.

Эксперт отметил, что в декларации Брюссель в очередной раз на абстрактном уровне подтвердил перспективу евроинтеграции стран региона, не упоминая никаких конкретных сроков.

«При этом руководство стран Евросоюза подчеркивает, что политика расширения все еще в силе, но на самом деле это никакая не политика, а способ поддерживать у стран региона иллюзии, что когда-то в будущем это расширение действительно произойдет», — сказал Самарджич.

По словам эксперта, проблема в том, что государства Западных Балкан, в том числе Сербия как главная страна этого региона, действительно не выполнили условия приема в Евросоюз, но это уже не главное.

«Теперь появилась новая проблема — Евросоюз сегодня не сможет выполнить свои собственные условия для приема новых членов. Это стабильность и готовность стран-членов принять в свои ряды новые государства. В рамках объединения существует огромное сопротивление любому новому расширению, и это настроение оправдано. Больше всего сопротивляются такие страны как Франция, Голландия, Дания, Люксембург. Это все богатые страны. Надо сказать, что их настрой отражает реальное состояние Евросоюза, который все еще в глубоком кризисе, и без серьезной реформы ему нельзя даже думать о расширении», — рассказал профессор.

ЕС

Самарджич добавил, что такое состояние продолжается лет десять, но Евросоюз постоянно скрывает этот факт, настаивая на том, что страны-кандидаты недостаточно подготовлены к присоединению к ЕС.

По мнению Слободана Самарджича, ошибочно думать, что у политики евроинтеграции Сербии нет альтернативы. Он считает, что альтернативный путь развития существует, но действующее правительство просто не готово пойти по нему.

Слободан Самарджич «Правительство настаивает на том, что Сербии нужно вступить в Евросоюз несмотря на то, что этот путь уже давно стал тупиковым. Но власти так крепко связали свою судьбу с ЕС, что они стали зависимы от Брюсселя, и теперь не могут сделать шаг в другом направлении. Но, если уж мы говорим про это, нужно отметить такой момент: действующий президент Сербии оказывает большую поддержку ведущим странам ЕС — Германии и Франции в их политике признания независимости Косово. В январе 2014 года это правительство подписало с ЕС переговорную платформу, которая содержит пункт об обязательном подписании международно обязывающего соглашения о «всеобъемлющей нормализации отношений» с Приштиной. Вот это та секретная связь между Белградом и Брюсселем».

Самарджич уточнил, что упомянутый документ на самом деле является соглашением о признании независимости Косово. Поэтому пока Белград не выполнит взятое на себя обязательство, Брюссель будет закрывать глаза на автократический характер сербских властей. «Вот, это такой порочный круг», — добавил он.

Какое-то новое, рациональное правительство могло бы учесть провал как Сербии в процессе евроинтеграции, так и провал самого Евросоюза, и попытаться начать переговоры с Брюсселем об альтернативном пути, полагает Самарджич.

«Проблема существует с двух сторон, так как Евросоюз не может расширяться, а Сербия не может стать членом сообщества. Здесь хорошо было бы открыть переговоры с Брюсселем на эту тему, так как Сербия бесспорно должна сотрудничать с ЕС. Но стратегия, подразумевающая безоговорочное выполнение всех условий Евросоюза и создание какое-то параллельной политической, экономической и правовой структуры, которая могла бы в неопределенном будущем обеспечить присоединение Сербии к ЕС, не выдерживает критики, так как этой перспективы уже просто не существует», — считает эксперт.

Белград Bjoertvedt

По его мнению, Сербия должна реформировать свою политическую систему и развивать свою экономику, но параллельно с этом она должна думать о том, чтобы покинуть «европейский путь», у которого нет будущего.

«Это можно было бы сделать, если бы Белград открыл новые переговоры с Брюсселем о достижении соглашений в тех областях, в которых возможно взаимовыгодное сотрудничество, но чтобы при этом вопрос вступления в ЕС остался в стороне. Сербия, даже если выполнить все условия, не сможет стать членом Евросоюза, но, продолжая путь евроинтеграции, она теряет самостоятельность и свободу налаживать отношения с другими государствами и международными организациями. Она попадает в зависимое положение по отношению к ЕС, но при этом не может стать полноценным его членом и пользоваться всеми преимуществами этого статуса. Сербия таким образом становится полуколониальным государством, а Евросоюз остается таким, какой он есть на сегодняшний день», — рассказал Самарджич.