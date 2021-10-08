Стокгольм, , 22:39 — REGNUM Россия стоит за кризисом с мигрантами на границе с ЕС, заявил 8 октября шведский министр обороны Петер Хультквист в интервью TV4.

Павел Корин. Фрагмент картины «Александр Невский», 1942 год Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Хультквист «Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия».

Под «мы» он подразумевал литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, с которым 8 октября провёл переговоры в Стокгольме. Главы оборонных ведомств сошлись во мнении, что Москва якобы действует ради дестабилизации европейских стран и оказания давления на ЕС.

Он пояснил, что сначала Россия якобы создала ситуацию, когда в ЕС хлынул поток мигрантов, а затем перешла к крупным военным учениям «Запад». Чтобы как-то повлиять на Москву, он предложил «продолжать санкции против России».

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