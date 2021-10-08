Сыктывкар, 8 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. В Коми поступило 3240 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

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«Партию распределят во все медицинские организации Республики Коми, где организованы пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции, в зависимости от количества прикрепленного населения», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время ковид-вакцинацию прошли 257 474 жителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 268 носителей коронавируса, четверо пациентов скончались.