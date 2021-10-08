Белград, 8 октября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Приштина снова предпринимает односторонние шаги, которые подрывают все возможности для регионального сотрудничества и реализации инициативы Open Balkan. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 8 октября.

Albinfo Правительство Косово

Так Петкович прокомментировал решение Приштины ввести антидемпинговые меры в отношении нескольких видов продукции, которые компании из центральной Сербии поставляют на рынок Косово и Метохии.

По словам Петковича, более чем ясно «намерение сепаратистского правительства Косово снова ограничить свободный поток товаров и услуг во имя достижения одноразовых политических целей».

Петкович напомнил, что власти в Приштине всегда на финише предвыборной кампании вводят меры, направленные против сербов и официального Белграда.

«Но это не путь для того, чтобы скрыть катастрофические результаты в экономике, а также проблемы в установлении контроля над распространением эпидемии коронавируса», — процитировал телеканал РТС слова Петковича.

Напомним, что ранее сепаратистское Косово вводило стопроцентные пошлины на товары из Сербии, которые были отменены усилиями Евросоюза как посредника в диалоге Белграда и Приштины. Теперь сепаратисты ссылаются на то, что продукция, которая является причиной введения антидемпинговых мер в центральной Сербии продается дороже, чем в Косово.