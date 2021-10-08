Сиэтл, США, 8 октября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Amazon Prime выложил в сеть трейлер шестого сезона сериала «Пространство». Ролик был опубликован 8 октября на YouTube-канале потокового сервиса.

mikkehouse Космос

Создатели шоу показали зрителям некоторые экшн-сцены последних эпизодов. Первую серию шестого «Пространства» сезона Amazon Prime выложит на своём сайте 10 декабря 2021 года.

Напомним, первые три сезона «Пространства» вышли на канале SyFy, после чего руководство телекомпании решило закрыть проект. Впоследствии права на шоу выкупила Amazon. В ноябре 2020 года компания объявила, что шестой сезон «Пространства» станет для сериала последним.