Саранск, 8 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. В настоящее время обучение в дистанционном формате осуществляется в 11 школах Мордовии. Об этом заявила главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова в ходе заседания оперативного штаба.

(сс) Jill Carlson Школьник в маске

По ее словам, школы соблюдают карантин не только в связи с коронавирусом, но и на фоне роста числа случаев ОРВИ. Кроме того, официально зарегистрирован один случай гриппа.

«Любой случай гриппа тоже дает тяжелую клинику, и мы не исключаем появления микст-инфекции — когда больной ковидом может быть и носителем вируса гриппа», — отметила глава управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом и увеличения госпитализаций в республике с 15 октября посещать кафе, рестораны, учреждения культуры или спорта можно будет только с QR-кодом вакцинированного или переболевшего. Также регион готовится к введению обязательной вакцинации для отдельных категорий работников.