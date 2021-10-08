Менло-Парк, США, 8 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащих ей сервисов Instagram и WhatsApp в пятницу, 8 октября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Guillaume Paumier Марк Цукерберг

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 19:00 по московскому времени. Большинство жалоб от пользователей Facebook связано с отсутствием доступа к сайту и приложению, некоторые сообщают о невозможности авторизоваться в своей учётной записи.

Пользователи Instagram и мессенджера WhatsApp сообщают о проблемах с доступом к обоим приложениям, у некоторых наблюдаются трудности с отправкой сообщений.

О сбоях сообщают пользователи из США и стран Европы. В России неполадки наблюдаются главным образом у жителей Москвы.

Напомним, крупнейший глобальный сбой в работе Facebook и других принадлежащих компании сервисов произошёл во вторник, 5 октября. Социальные сети не были доступны на протяжении около шести часов.

В результате этого сбоя основатель Facebook Марк Цукерберг, по оценкам, потерял порядка $6 млрд и опустился с четвёртого на шестое место в списке богатейших людей планеты.