Тбилиси, 8 октября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Натуральные соки и мёд начал употреблять в пищу в тюрьме осуждённый бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщил 8 октября журналистам начальник пенитенциарной службы республики Ника Цхвариашвили.

Цитата из к/ф «Синьор Робинзон». Реж. Серджио Корбуччи. 1976. Италия Очередная голодовка?

Объяснив, что 4 октября для Саакашвили изготовили тюремную банковскую карту, благодаря которой у него появилась возможность покупать в местном магазине по заявке различные продукты, Цхвариашвили добавил:

«Насколько я знаю, он уже получил в камеру несколько банок мёда и несколько литров натуральных соков. Саакашвили начал принимать их, что фактически означает — так или иначе его организм не находится на грани истощения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объявивший голодовку в тюрьме Саакашвили похудел на 12 кг.