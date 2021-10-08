Саранск, 8 октября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. С 15 октября в Мордовии вводятся новые ограничительные меры в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом и госпитализаций. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Так, с указанной даты посещение учреждений общественного питания, бытовых услуг, спорта и культуры будет возможным только при наличии у совершеннолетнего гражданина QR-кода с портала Госуслуг о вакцинации, который действителен в течение 12 месяцев, или о перенесенном заболевании — так называемый QR-код переболевшего сроком действия шесть месяцев.

Кроме того, на следующей неделе региональное управление Роспотребнадзора по республике подготовит рекомендации об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Мордовии развернуто около 2,7 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. По состоянию на 8 октября лечение получают 2432 жителя республики, свободно около 9% коек.