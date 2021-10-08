Лондон, 8 октября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Власти Британии заявили, что за последние сутки в стране коронавирус был выявлен ещё у 36 060 человек.

Сdc.gov Коронавирус

Об этом 8 октября сообщает пресс-служба британского правительства.

С учетом новых случаев, общее число зафиксированных заражений COVID-19 составило в Британии 8 081 300.

При этом за сутки в стране умерло 127 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

Всего в Британии с начала эпидемии от коронавируса умер 137 541 человек.