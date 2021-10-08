Редвуд-Сити, США, 8 октября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Менеджер компании Electronic Arts Крис Бруццо сделал громкое заявление по поводу так называемых лутбоксов (виртуальные «ящики», при открытии которых геймер случайным образом получает различные игровые ценности) в симуляторах футбола FIFA. Об этом 8 октября сообщает портал GamesRadar.

Игра FIFA

Представитель издателя заявил, что лутбоксы отражают экономическую составляющую реального футбола и дают игроку «возможность выбора». «Мы делаем все возможное, чтобы отразить реальный мир футбола», — сказал Бруццо, добавив, что процесс случайного получения геймерами футболистов в играх FIFA похож на тот, что имеет место в реальном футболе.

Он также обратил внимание, что «девять из десяти» наборов, которые открываются FIFA, открываются с помощью монет, которые геймеры получают во время игрового процесса. «При этом только один из десяти пакетов открывается с использованием премиальной валюты, купленной за реальные деньги», — подчеркнул Бруццо, отметив, что 78% поклонников FIFA 21 вообще не тратятся на игру.

Отметим, что многие поклонники видеоигр критикуют Electronic Arts за систему лутбоксов, сравнивая её с азартными играми. В некоторых странах подобные системы монетизации игр запрещены, например, в Нидерландах и Бельгии.