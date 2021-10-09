Вашингтон, 9 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Американские и пакистанские представители провели непростые переговоры 8 октября в столице Пакистана на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Исламабадом. Каждая сторона имеет интересы в Афганистане, где правит «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела встречи с начальником пакистанской армии генералом Камаром Джаведом Баджвой, который отвечает за стратегию Пакистана в Афганистане. Шерман также встретилась с министром иностранных дел Шахом Махмудом Куреши.

По итогам встреч было получено мало информации. В заявлении министерства иностранных дел Пакистана говорится, что «инклюзивная и широкая политическая структура, отражающая этническое разнообразие афганского общества, необходима для стабильности и прогресса Афганистана». Здесь читается четкое послание талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ): афганское правительство должно включать представителей всех афганских меньшинств.

В заявлении также содержалось послание миру: «Сложившаяся ситуация требует позитивного участия международного сообщества, срочного предоставления гуманитарной помощи, высвобождения афганских финансовых ресурсов и мер по созданию устойчивой экономики для облегчения страданий афганского народа».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавровв ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России заявил, что Россия готова вести сотрудничество с США и Европейским союзом, и даже с НАТО по Афганистану.