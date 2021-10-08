Йошкар-Ола, 8 октября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 8 октября прививку от коронавируса сделали 190 440 человек. Об этом сообщает республиканский минздрав.

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Оба компонента вакцины получили 181 535 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью.

До настоящего момента в республику поступило 322 160 комплектов вакцины. Жителям республики доступны препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в медицинских учреждениях Марий Эл ощущается острая нехватка медицинских кадров в стационарном и амбулаторном звене, отмечают в минздраве. На практику и работу в поликлиники и больницы республики выходят студенты старших курсов МарГУ (Марийского государственного университета) и Йошкар-Олинского медицинского колледжа.

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